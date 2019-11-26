Страшный пожар в США: тысячи человек эвакуированы

На юге Калифорнии из-за природного пожара эвакуированы более 6 тыс. человек

Природный пожар недалеко от американского города Санта-Барбара на юге Калифорнии стал причиной эвакуации более 6,3 тыс. местных жителей. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Согласно последним оценкам властей, площадь пожара превышает 16 кв. км. Огонь распространяется в сторону Санта-Барбары. Население этого города составляет около 92 тыс. человек. Под угрозой примерно 2,4 тыс. домов и различных построек. В тушении принимают участие более 600 сотрудников службы пожарной охраны.

Около 1,4 тыс. потребителей в данном районе остались без электроснабжения. Кроме того, примерно в 14 тыс. домов могут отключить электричество в целях предосторожности.