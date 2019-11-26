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США

Преподаватель в Иванове арестован по подозрению в изнасиловании мальчиков 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Учителя детского дома обвинили в изнасиловании детей
Фото: РИА Новости
Суд в Иванове заключил под стражу преподавателя по вокалу одного из детских домов творчества, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СК по Ивановской области.
«По данным следствия, педагог в период с 2016 года по осень 2019 года (обвиняемый, — прим. ВЗГЛЯД), совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, а также мужеложство с ними», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следствие устанавливает причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений, а также проверяет действия руководства детского дома творчества и других образовательных учреждений, где ранее работал обвиняемый.
Ранее суд в Якутии на 20 лет отправил в колонию учителя физкультуры одной из школ, обвиненного в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности малолетней ученицы.
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Теги:
Происшествия , СКР , Ивановская Область
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