В деле о самоубийстве изнасилованной следовательницы новый поворот

Началось расследование о доведении до самоубийства 23-летней следовательницы

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Расследование ведется по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего, изучить обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на суицид. Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.

«Уголовное дело было возбуждено из-за широкого общественного резонанса, вызванного суицидом девушки, а также в связи с публикациями в СМИ об ее изнасиловании. Эта информация будет проверяться, однако пока следствие не располагает объективными данными о том, что в отношении девушки было совершено преступление. Ожидается, что дело заберет центральный аппарат СКР для объективного расследования», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.