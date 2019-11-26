Ударившийся головой турист скрылся в кустах и умер

Тело британского туриста, пропавшего в ночь с пятницы на субботу в Австралии , было найдено в ручье неподалеку от кемпинга, где он остановился. Об этом сообщает The Guardian.

25-летний Аслан Кинг (Aslan King) отдыхал с друзьями в Принстауне, Австралия. Около двух часов ночи в субботу, 23 ноября, он ударился головой, затем неожиданно встал и убежал в буш (местность, заросшая кустарником и низкими деревьями — прим. «Ленты.ру»)

После того, как он не возвращался в течение длительного времени, друзья отправились на его поиски. Однако найти Кинга они не смогли и обратились в полицию, которая организовала спасательную операцию. В ней участвовали: полицейский вертолет, офицеры на лошадях и внедорожных мотоциклах, а также несколько пеших команд. Также к поискам привлекли волонтеров.

Первоначальный радиус поиска в один километр был увеличен до четырех километров. На четвертый день поисков во вторник, 26 ноября, полиция обнаружила тело мужчины в километре от кемпинга, где остановился Кинг.