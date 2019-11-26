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США

Ударившийся головой турист скрылся в кустах и умер 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ударившийся головой турист скрылся в кустах и умер
Фото: Lenta.ru
Тело британского туриста, пропавшего в ночь с пятницы на субботу в Австралии, было найдено в ручье неподалеку от кемпинга, где он остановился. Об этом сообщает The Guardian.
25-летний Аслан Кинг (Aslan King) отдыхал с друзьями в Принстауне, Австралия. Около двух часов ночи в субботу, 23 ноября, он ударился головой, затем неожиданно встал и убежал в буш (местность, заросшая кустарником и низкими деревьями — прим. «Ленты.ру»)
После того, как он не возвращался в течение длительного времени, друзья отправились на его поиски. Однако найти Кинга они не смогли и обратились в полицию, которая организовала спасательную операцию. В ней участвовали: полицейский вертолет, офицеры на лошадях и внедорожных мотоциклах, а также несколько пеших команд. Также к поискам привлекли волонтеров.
Первоначальный радиус поиска в один километр был увеличен до четырех километров. На четвертый день поисков во вторник, 26 ноября, полиция обнаружила тело мужчины в километре от кемпинга, где остановился Кинг.
Ранее в ноябре родственники 18-летнего Тео Хейза (Theo Hayez), который перестал выходить на связь в конце мая во время путешествия по Австралии, получили доступ к учетной записи пропавшего в Google и узнали о его последних сообщениях и запросах. История поиска указывала на то, что путешественник отчаянно искал дорогу к своему хостелу Wake Up!.
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Теги:
Происшествия , Google , Lenta.ru , Австралия
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