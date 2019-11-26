Глухонемые порезали прохожего в Москве

Трое глухонемых порезали прохожего в Москве

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Москве несколько человек совершили нападение на прохожего и ударили его ножом. Столичная полиция ввела план "Перехват", чтобы задержать злоумышленников.

Нападение произошло около 15:30 на улице Шоссейная. После совершения преступных действий неизвестные скрылись на автомобиле "Лада Приора".