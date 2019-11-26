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Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено 

Вести.Ru 2 часа назад
Замглавы РАР Голосная освобождена, дело прекращено
Фото: РИА Новости
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Голосная выйдет на свободу из СИЗО. Такое решение принял Мосгорсуд. Суд отменил решение об избрании чиновнице меры пресечения. Документ вступит в силу немедленно, как только поступит в СИЗО.
Следственный комитет планирует обжаловать это решение, сообщает РИА Новости. Ирину Голосную под стражу буквально накануне распорядился взять Пресненский суд Москвы. То, что апелляция была рассмотрена на следующий день не уникальна, но это крайне редкий случай.
Более того, уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны Ирины Голосной закрыл первый зампрокурора Москвы Олег Манаков.
Следственный комитет России подозревал замглаву Росалкогольрегулирования Ирину Голосную в неуплате 58 миллионов рублей налогов. Под следствием находится и экс-руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Он возглавлял эту структуру с момента создания 10 лет. После чего скрылся. Чуян обвиняется в финансовых махинациях на 30 миллиардов рублей. Найти его у полиции до сих пор не получается.
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Теги:
Происшествия , Игорь Чуян , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , РИА Новости
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