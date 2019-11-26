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Последствия столкновения двух самолетов и бензовоза сняли на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
В аэропорту американского штата Техас бензовоз врезался в два припаркованных самолета авиакомпании American Eagle. Видеозапись произошедшего была опубликована в Twitter.
На кадрах ролика видно, что передняя часть транспортировщика полностью смята, у крыла одного из лайнеров отсутствует часть конструкции, а крыло другого через лобовое стекло воткнулось в кабину транспортного средства.
Как уточняет Independent, инцидент произошел во вторник, 26 ноября, около терминала В аэропорта Далласа. Из-за аварии оказались повреждены два реактивных узкофюзеляжных самолета CRJ-900. Рейсы, которые должны были выполнить суда — один из них направлялся в техасский Лаббок, а другой — в Шривпорт в Луизиане, — пришлось отменить.
Отмечается, что в результате произошедшего никто из пассажиров или членов экипажей не пострадал, но медицинская помощь потребовалась одной из стюардесс.
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Теги:
Происшествия , Видео
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