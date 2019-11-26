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Россиянка нашла пакеты с человеческими останками и сняла их на видео 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Жительница Златоуста Челябинской области нашла пакеты с частями человеческих тел, использованные шприцы и емкости с кровью на территории бывшего скотомогильника, сообщили URA.RU в региональном управлении МВД.
По факту находки проводится проверка. Несколькими днями ранее полицейские осмотрели место. По предварительным данным, речь идет о медицинских отходах класса «Б». Их выбросили на открытой площадке для мусора вместо утилизации.
В паблике «Инцидент | Златоуст» во «ВКонтакте» уточняется, что территория бывшего скотомогильника арендуется местной предпринимательницей Софьей Скородумовой, чей муж Евгений занимается отловом бездомных животных и утилизацией медицинских отходов классов «Б» и «В» из больниц и ветеринарных клиник.
К публикации были прикреплены видео и фотографии, на которых видно содержимое пакетов. Среди них были пробирка с пробой ВИЧ-Гепатит С и части тканей роженицы. Автор поста предположил, что с опасными биологическими отходами могли контактировать птицы и бездомные животные.
В группе сообщается, что ранее на этом же месте зоозащитники находили клетки с отловленными собаками.
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Теги:
Происшествия , Видео , МВД , Златоуст , Челябинская Область
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