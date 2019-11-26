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США

Турист в Венеции чуть не утонул, делая селфи 

Газета.Ru + ещё 5 55 минут назад
Турист в Венеции едва не утонул из-за селфи
Фото: РИА Новости
Турист в Венеции ушел с головой под воду во время прогулки по городу. Мужчина шагал по затопленной улице с селфи-палкой и чуть не утонул из-за своей невнимательности. Момент его "погружения" появился в Сети, сообщает телеканал "360".
Короткий ролик опубликовали в Twitter. В нем приезжий в шапке Санта-Клауса направляется, скорее всего, в сторону канала и падает. Вероятно, он достиг границы пешеходной зоны и не заметил этого из-за подтопления.
Размещенный накануне пост уже набрал порядка 4,8 миллиона просмотров. Его лайкнули свыше 167 тысяч раз. Пользователи сделали около 53 тысяч ретвитов, а под публикацией скопилось более 55,4 тысячи комментариев. В основном люди с юмором отнесись к происходящему.
Некоторые, правда, задумались, не является ли видео постановочным. На эту мысль комментаторов подтолкнуло выражение лица туриста.
"Он точно знал, куда шел. Посмотрите, он умудрился удержать телефон над водой и не испугался внезапной глубины. И тот, кто его снимает, тоже не удивлен", — заметили в Сети.
Скептическое отношение пользователей не отменяет того факта, что в середине ноября уровень воды в Венеции очень сильно поднялся. Впервые за 50 лет он достиг отметки в 183 сантиметра. Большая часть города оказалась затоплена, в том числе и улицы исторического центра.
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Теги:
Происшествия , В мире , Венеция
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