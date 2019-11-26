Турист в Венеции едва не утонул из-за селфи

Турист в Венеции чуть не утонул, делая селфи

Турист в Венеции ушел с головой под воду во время прогулки по городу. Мужчина шагал по затопленной улице с селфи-палкой и чуть не утонул из-за своей невнимательности. Момент его "погружения" появился в Сети, сообщает телеканал "360".

Tourist in Venice, Italy 😂🤣



I'm going to hell for laughing 😭 pic.twitter.com/o6iWPa0zzu— StanceGrounded (@_SJPeace_) November 25, 2019 Короткий ролик опубликовали в Twitter. В нем приезжий в шапке Санта-Клауса направляется, скорее всего, в сторону канала и падает. Вероятно, он достиг границы пешеходной зоны и не заметил этого из-за подтопления.

Размещенный накануне пост уже набрал порядка 4,8 миллиона просмотров. Его лайкнули свыше 167 тысяч раз. Пользователи сделали около 53 тысяч ретвитов, а под публикацией скопилось более 55,4 тысячи комментариев. В основном люди с юмором отнесись к происходящему.

Некоторые, правда, задумались, не является ли видео постановочным. На эту мысль комментаторов подтолкнуло выражение лица туриста.

"Он точно знал, куда шел. Посмотрите, он умудрился удержать телефон над водой и не испугался внезапной глубины. И тот, кто его снимает, тоже не удивлен", — заметили в Сети.

Скептическое отношение пользователей не отменяет того факта, что в середине ноября уровень воды в Венеции очень сильно поднялся. Впервые за 50 лет он достиг отметки в 183 сантиметра. Большая часть города оказалась затоплена, в том числе и улицы исторического центра.