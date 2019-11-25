Соболь пыталась сорвать мероприятие в Мосгордуме

Политику Любови Соболь запретили вход в Мосгордуму после того, как она под видом журналиста пришла на мероприятие столичного парламента и попыталась его сорвать, объяснили РИА Новости в пресс-центре городской думы столицы.

Ранее Соболь сообщила в социальных сетях, что ее не пускают на территорию Московской городской думы, так как она "попала в черный список".

думе отметили, что 12 ноября в пресс-центр поступил запрос на разовую аккредитацию нескольких корреспондентов интернет-издания "Медиазона", среди них была указана Соболь. Отмечается, что целью аккредитации в запросе было указано интервью 13 ноября с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой

"Корреспонденты издания были аккредитованы пресс-центром Думы для проведения указанного в запросе интервью. По окончании интервью с депутатом Еленой Шуваловой, на лекции в рамках проекта Молодежного парламента города Москвы "Школа молодого политика", на которую они не были аккредитованы, представителями "Медиазоны" было допущено грубое нарушение Положения о порядке аккредитации представителей средств массовой информации при Московской городской Думе, а также общепризнанных норм журналистской этики", — заявили в думе.

По данным пресс-центра, в частности, был нарушен пункт, запрещающий вмешиваться в ход мероприятий, на которых люди присутствуют при выполнении профессиональных обязанностей в качестве наблюдателя без права голоса. "Под вмешательством в ход мероприятий понимаются: устные высказывания или действия, имеющие целью привлечь к себе внимание присутствующих или прервать ход мероприятия; ведение фото-, кино-, теле— и видеосъемки способами, мешающими ходу мероприятия, а также другие действия, которые могут повлиять на ход мероприятия", — пояснили в думе.

Из-за нарушения правил Соболь и других корреспондентов "Медиазоны" лишили аккредитации, информирует пресс-центр. "В связи с изложенным выше всем лицам, представлявшим интернет-издание "Медиазона" 13 ноября, отказано в доступе на территорию Московского парламентского центра. … Вопрос о получении аккредитации представителем СМИ, который был лишен аккредитации за нарушение правил, установленных настоящим Положением, может быть рассмотрен спустя год после такого случая", — отметили в Мосгордуме.