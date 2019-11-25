Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Погода
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Происшествия
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Криминал
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Общество

Родитель сдал сына полиции и пожалел о содеянном 

Lenta.ru 1 час назад
Родитель сдал сына полиции и пожалел о содеянном
Фото: depositphotos.com
Пользователь Reddit с ником medioranchor обратился в полицию из-за действий собственного сына. В комментариях мнения юзеров разделились — далеко не все одобрили такие меры.
По словам родителя, 16-летний сын регулярно обманывал пользователей сети при помощи фальшивого профиля. Юноше удавалось заработать от 10 до 50 долларов (от 600 до 3 тысяч рублей по текущему курсу) с одного обманутого юзера. В основном его мишенями были пожилые люди.
«Не мог в это поверить. Не знаю, как я оказался настолько плохим родителем, что не смог взрастить в нем понимание того, что это плохо», — пояснил пользователь.
Узнав об обмане, рассказчик пытался вразумить ребенка, но тот оправдывал свои действия тем, что если «люди достаточно глупы, чтобы повестись на его мошенничество, они заслужили потерять эти деньги». Кроме того, юноша заявил, что заработанные обманным путем средства необходимы ему для покупки дорогих кроссовок и игровых аксессуаров.
Несмотря на обещание сына перестать заниматься преступной деятельностью, юзер решил проучить ребенка и обратился в полицию. «Я собрал все доказательства того, что он натворил и сообщил об этом в полицию. Но после сделанного, я почувствовал себя опустошенным», — заметил он. Подруга осудила действия родителя, посчитав достаточным уладить этот вопрос внутри семьи.
В комментариях сообщества мнения о решении также разделились. Примерно равная доля пользователей поддержала обращение в полицию, остальная часть выступила с критикой. По мнению lamamaloca, стоило ограничиться разговором дома, так как «правоохранительная система обычно делает из людей еще больших преступников, а не меняет к лучшему». При этом mekta_satak_oz уверен, что вызывать полицию было правильным шагом, так как по сути сын совершил несколько краж. По словам автора поста, пока ребенку не предъявили официальных обвинений.
Ранее пользовательница Reddit рассказала, попросила оценить ее поступок: она в шутку сказала двухлетнему сыну, что он приемный, и вызвала негодование супруга. Однако в интернете большинство пользователей поддержали ее поступок.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
Умерла спасшая Сталина и Черчилля советская разведчица-нелегал Умерла спасшая Сталина и Черчилля советская разведчица-нелегал Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой Медведев отказался отменять контрсанкции Медведев отказался отменять контрсанкции
Комментарии 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери
Возмездие: мужчина напал на врача после смерти дочери 48
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК
Дело Соколова передали в центральный аппарат СК 4
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец
Умер писатель и журналист Михаил Хейфец 11
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ
Вернуть «похищенное»: Зеленский готовит требование к РФ 338
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение