«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»

российской полиции разгорается очередной скандал. На рабочем месте совершила самоубийство 23-летняя Мария Клочкова — лейтенанта полиции из города Сочи . В минувшую субботу, 23 ноября, девушка как обычно зашла в свой кабинет, а через некоторое время ее коллеги услышали хлопок. На полу рядом с погибшей лежал ее табельный пистолет Макарова. Самоубийство Клочковой, которая прослужила в Сочи меньше четырех месяцев, стало настоящим шоком для ее близких — ведь никаких мотивов для такого поступка, казалось, не было… Однако, как удалось выяснить «Ленте.ру», трагедии предшествовала интимная связь Клочковой с одним из коллег — причем, по одной из версий, молодая следовательница стала жертвой изнасилования.

«У нас ЧП. Следователь покончила с собой»

Утром 23 ноября коллеги Марии Клочковой — сотрудницы отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи — нашли девушку мертвой в ее кабинете. Прежде, чем совершить самоубийство, девушка накрылась курткой. О трагедии сразу же узнали все сотрудники отдела, получившие сообщения: «У нас ЧП. Следователь Клочкова покончила с собой. Всему личному составу прибыть на рабочие места».

… Мария Клочкова — уроженка небольшого городка Апшеронск на Кубани — с детства мечтала работать в правоохранительных органах и к жизни относилась очень позитивно. Подруги из Апшеронска и Краснодара , где училась девушка, помнят ее веселой и общительной.

— Маша — очень ответственный человек, никогда никого не подводила, всегда всем помогала, — говорит в беседе с «Лентой.ру» Алиса, подруга девушки. — Она всегда хорошо училась, и если ей давалась задача, она выполняла ее от и до, на пять с плюсом — по-другому не могла, это не в ее правилах. Маша была неиспорченной, доброй, открытой — и не замкнутой. Она не отличалась болтливостью, умела хранить тайны и ко всему относилась с юмором.

В августе 2019 года Мария Клочкова окончила краснодарский университет МВД по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». « [Клочкова] окончила университет с красным дипломом, характеризовалась положительно», — рассказали ТАСС в университете. В ВУЗе пояснили, что выпускники этой специальности работают в органах следствия и дознания.

Поначалу Клочкова хотела устроиться на работу в полицию в родном Апшеронске — но там все ставки были заняты, и девушка устроилась на работу в Сочи. Сыграло свою роль и то, что Мария еще во время учебы в ВУЗе проходила практику в Хостинском отделе полиции. По словам подруг, Клочкова в целом была довольна своим местом работы. Ей дали комнату в полицейском общежитии, а недавно стали выпускать на суточные дежурства.

«Она считала себя позором семьи»

По словам одной из подруг Марии Клочковой, никто из сотрудников Хостинского отдела с девушкой не работал и не общался: полицейские утверждали, что она вела закрытый образ жизни. Однако, по данным Telegram-канала «Омбудсмен полиции», Клочкова стала затворницей не сразу: поначалу ее часто видели в компании других следователей. Но некоторое время назад девушка стала замкнутой и все чаще проводила время в одиночестве.

За несколько дней до самоубийства Мария жаловалась маме на тяжелые условия работы. По словам следовательницы, ей приходилось работать целыми днями, из-за службы она даже не успевала завести новых друзей. К этому же прибавились проблемы с руководством. В разговоре с мамой Мария призналась, что больше не хочет работать в Хостинском отделе полиции — возможно, одной из причин стало негативное отношение к девушке.

«Начальник называл ее тупой. Она рассказывала, что мужчина кидал в нее флэшки с обвинительным заключением», — рассказали однокурсницы Клочковой в интервью местным СМИ.

Однако, не исключено, что проблемы с коллегами у девушки были куда серьезнее.

23 ноября, в день самоубийства Марии Клочковой, в паблике «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте» была опубликована новость о трагедии. Под ней стали появляться негативные комментарии о погибшей: пользователи высказывались о психическом состоянии девушки и допустивших ее к службе сотрудниках. В ответ на это девушка, представившаяся Анной Клочковой — сестрой погибшей — заявила, что та была «прекрасным ответственным человеком» и раньше не имела психологических проблем.

По словам Анны Клочковой, Мария стала жертвой насилия на работе: над ней надругался коллега из отдела, в котором девушка проходила службу — и в начале октября она попала в больницу с кровотечением.

«С этого момента она [Мария] считала себя позором семьи, а не жертвой урода. Заявление не писала, так как боялась испортить себе жизнь и не хотела, чтобы кто-то узнал об этой истории. Испугалась огласки, как миллионы других изнасилованных девушек. Мы не могли насильно это сделать [написать заявление]. Она была совсем ребенком в душе. Ее покалечили и довели».

Анна добавила, что после случившегося Мария хотела уехать из Сочи и перевестись в родной Апшеронск. Ее начальник был в курсе ситуации и обещал помощь с переводом и уволить коллегу, надругавшегося над ней. Однако тот, пишет Анна Клочкова, так и продолжает работать в органах. По ее словам, сестра подвергалась унижениям на службе. В последнее время Мария работала целыми днями: приходила домой к 12 ночи, а в пять утра уже был подъем. «Нашей семье сейчас очень тяжело», — заключила Анна Клочкова.

«Есть информация об изнасиловании коллегой»

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил, что именно некий инцидент с одним из сотрудников того же отдела полиции мог привести к самоубийству Марии.

— У следователя Следственного комитета России (СКР), который проводит проверку, и у сотрудников УСБ краевого МВД действительно есть информация, что незадолго до трагедии Мария была изнасилована коллегой на работе, — говорит источник. — Однако никаких тому доказательств пока не обнаружено. В частности, врачи, к которым девушка обращалась за помощью, не зафиксировали ее заявления о противоправных действиях, а экспертиза не обнаружила никаких травм. Понятно, что прошло много времени, но голословные обвинения не являются никаким доказательством.

При этом источник уточнил, что версия с изнасилованием привлекает пристальное внимание в том числе и потому, что обвиняет сразу несколько должностных лиц отдела полиции. В первую очередь — начальника погибшей, который скрыл факт тяжкого преступления. Тем более — произошедшего во вверенном ему отделе. Что касается предполагаемого виновника преступления, то он в случае, если удастся доказать сам факт сексуального контакта, наверняка заявит о связи по обоюдному согласию — доказывать такие преступления очень сложно.

— Надо четко понимать — сейчас проводится проверка слов родственников погибшей о факте преступления, совершенного в отношении Марии неустановленным лицом, возможно — из числа сотрудников органов внутренних дел. Но говорить о том, что это установленный факт, преждевременно, — подчеркивает собеседник «Ленты.ру».

Родители планируют забрать из Сочи тело Марии Клочковой, чтобы похоронить дочь в родном Апшеронске. Тем временем в МВД начата служебная проверка, также как и в СКР, которая должна установить причину самоубийства. По данным близкого к следствию источника «Ленты.ру», в квартире Марии нашли дневник, где она делилась своими переживаниями о происходящем в жизни, но предсмертной записки погибшая не оставила. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию о самоубийстве девушки и исключила ее убийство.

В настоящее время по факту смерти следственное управление СКР по Краснодарскому Краю проводит проверку, и от любых комментариев представители ведомства воздерживаются. В МВД РФ нашему корреспонденту сообщили, что по факту произошедшего несчастья с о следователем Хостинского отдела полиции идет служебная проверка — но от подробностей так же воздержались.

… Если выяснится, что кто-то мог довести девушку до крайнего эмоционального состояния, то УК РФ предусматривает уголовную ответственность за такое. Но, как правило, виновные остаются безнаказанными, по крайней мере из руководства правоохранительных органов еще никто не понес наказание за случаи суицида полицейских на работе.