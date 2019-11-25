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Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве 

Рамблер 11 минут назад
Причиной массовой драки дворников в центре Москвы стал футбол. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Установлено, что конфликт возник после любительской игры в футбол», — говорится в сообщении главка.
В полиции также сообщили, что никто из участников драки не обращался за медицинской помощью.
На задержанных составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.
В воскресенье на улице Ефремова в Москве были задержаны 17 выходцев из ближнего зарубежья, узбеки и киргизы, в возрасте от 18 до 49 лет. Все они являются дворниками ГБУ «Жилищник». Они устроили массовую драку после футбольного матча.
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Видео , Москва
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