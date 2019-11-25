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Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу 

Вести.Ru 1 час назад
Замглавы Росалкогольрегулирования заключили под стражу
Фото: 360tv.ru
Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января 2020 года заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирования или РАР) Ирину Голосную по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Как передает ТАСС, тем самым служители Фемиды согласились с доводами представителя Следственного комитета России, который просил избрать для чиновницы меру пресечения в виде заключения под стражу.
СКР подозревает замглаву Росалкогольрегулирования в неуплате 58 миллионов рублей налогов.
Кроме того, под следствием находится и бывший руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство около 10 лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. 25 декабря 2018 года Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Задержать его до сих пор не удалось.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Игорь Чуян , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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