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Названа причина массовой драки дворников в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Названа причина массовой драки дворников в Москве
Фото: РИА Новости
В Москве в ходе массовой драки было задержано 17 человек, приезжих из ближнего зарубежья. Причиной конфликта стал любительский футбол, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
В МВД отметили, что по сообщению жильцов по улице Ефремова (Центральный административный округ) сотрудниками патрульно-постовой службы района Хамовники были задержаны 17 мужчин от 18 до 49 лет, приезжих из ближнего зарубежья, передает РИА «Новости».
«Установлено, что конфликт возник после любительской игры в футбол», — сказано в сообщении ведомства.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что нарушителями являются дворники ГБУ «Жилищник», выходцы из Киргизии и Узбекистана. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.
Напомним, инцидент произошел накануне вечером.
Ранее сообщалось, что массовая драка дворников на улице Ефремова не была спонтанной, рабочие заранее сговорились устроить разборку.
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Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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