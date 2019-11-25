Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В российской больнице ранили ножом врача
В российской больнице ранили ножом врача
Происшествия
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
Шоу-бизнес
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
Мадонну обвинили в воровстве
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес

В хостеле в центре Москвы начался пожар 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 44 минуты назад
В хостеле в центре Москвы начался пожар
Фото: РИА Новости
Пожарные подразделения тушат пожар в хостеле в центре Москвы, сообщили в столичном МЧС.
«Поступила заявка о пожаре по адресу ул. Бауманская д. 56/17 стр. 1», — сообщили в пресс-службе МЧС, передает «Интерфакс».
Пожарные, прибыв на место, установили, что возгорание произошло на втором этаже административного 3-этажного здания. В МЧС также уточнили, что площадь горения составляет 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно данным открытых источников, по этому адресу расположен хостел.
Ранее во время пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве пострадали семь человек.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Неизвестный ранил ножом врача-гематолога в детской больнице в Пскове Неизвестный ранил ножом врача-гематолога в детской больнице в Пскове Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования оценили в 58 млн рублей Ущерб государству от действий замглавы Росалкогольрегулирования оценили в 58 млн рублей Стали известны подробности ограбления сокровищницы в Дрездене Стали известны подробности ограбления сокровищницы в Дрездене 
Теги:
Происшествия , Пожары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В российской больнице ранили ножом врача
В российской больнице ранили ножом врача
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты
«В этом году не было»: раскрыта интимная жизнь Лолиты 2
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день 14
Мадонну обвинили в воровстве
Мадонну обвинили в воровстве
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки
Заразна: Россиянку отказались крестить из-за родинки 61
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
01:03
Бойня в Забайкалье: адвокат Кадырова сделал заявление
Происшествия
Мадонну обвинили в воровстве
01:00
Мадонну обвинили в воровстве
Шоу-бизнес
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
01:14
Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете
Происшествия
Ульянов рассказал о своей госпитализации
02:18
Ульянов рассказал о своей госпитализации
Общество
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение