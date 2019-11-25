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В Пскове неизвестный напал на врача 

ТАСС + ещё 7 43 минуты назад
В российской больнице ранили ножом врача
Фото: РИА Новости
Нападение на врача произошло в здании детской областной больницы в Пскове, в результате женщина получила колотую рану и госпитализирована, на месте работают следователи, сообщили ТАСС в областном управлении МВД.
"Сообщение поступило около 14:30 мск. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, подозреваемого в совершении данного преступления", — сказал представитель ведомства.
На сайте областного правительства сообщается, что врач госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.
"Нападавший скрылся с места преступления", — добавили в областном правительстве.
В связи с инцидентом губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение организовать в детской областной больнице служебную проверку по соблюдению мер безопасности. Кроме того, специальная комиссия правительства области даст оценку соблюдения мер безопасности и в других больницах региона.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Михаил Ведерников , МВД , ИТАР-ТАСС , Псков
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