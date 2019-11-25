Более 80 человек отравились азотом в египетской школе

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На юге Египта 84 человека из числа учащихся и учителей среднего образовательного учреждения отравились азотом, утечка которого произошла на местном предприятии.

Как сообщает портал Masrawy, инцидент произошёл в районе города Асуан

Отмечается, что 15 бригад скорой помощи экстренно госпитализировали пострадавших.

По имеющимся данным, причиной утечки стало то, что на местном химическом предприятии вышло из строя оборудование.

Ранее сообщалось, что в школе в Нижегородской области газом отравились десятки человек. Позднее врачи уточнили, что в больницу были доставлены 43 ребёнка и один взрослый.

Спустя некоторое время все отравившиеся газом были отпущены домой.