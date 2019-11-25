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Происшествия

Названа возможная причина смерти российского пилота во время полета 

Lenta.ru 1 час назад
Названа причина смерти российского пилота
Фото: globallookpress.com
Второй пилот рейса Москва — Анапа Дамир Ахметов мог умереть из-за закупорки сосудов в легких. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Предварительно, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии», — сказал собеседник агентства.
По его словам, 49-летний пилот самостоятельно связался с диспетчерами и сказал о плохом самочувствии. При подлете к Ростову-на-Дону его состояние резко ухудшилось, появились «критические симптомы инфаркта легкого», и он потерял сознание. Бортпроводники вынесли его в тамбур и пытались оказать медицинскую помощь, но это не помогло. К моменту прилета в ростовский аэропорт мужчина был мертв.
Источник агентства уточнил, что пилот проходил медкомиссию в июне. Тогда никаких противопоказаний к полетам у него выявлено не было.
Ранее член комиссии при президенте по вопросам развития авиации, заслуженный пилот России Юрий Сытник предположил, что Ахметов мог скрывать от врачей проблемы со здоровьем, чтобы его не списали.
24 ноября вылетевший из Москвы в Анапу самолет совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону, потому что во время полета второй пилот пожаловался на боли в сердце, и его состояние резко ухудшалось. Сообщалось, что Дамир Ахметов скончался уже на земле, в машине скорой помощи. Предварительной причиной смерти назывались сердечный приступ или оторвавшийся тромб. По факту смерти пилота организована доследственная проверка.
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Теги:
Происшествия , Юрий Сытник , Анапа , Москва
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