Российский турист скончался в Таиланде

Российский турист умер в Таиланде

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Путешественник умер в результате падения в ванной комнате арендованного дома, добавили в дипмиссии, передает ТАСС.

64-летний Сергей Борисов прибыл в Таиланд недавно, пишет «Паттайя ньюс». Его друг Андрей Осипов сообщил, что он и еще несколько человек были на балконе, когда услышали шум в ванной комнате.

В ней они нашли лежащего без сознания Борисова. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть туриста.

Полицейские отметили, что признаков насилия обнаружено не было, друзья погибшего пояснили, что Борисов принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.

В сентябре на Кипре умер 67-летний турист из России.