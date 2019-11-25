Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия

Российский турист умер в Таиланде 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Российский турист скончался в Таиланде
Фото: globallookpress.com
Турист из России умер в курортном городе Паттайя в Таиланде, сообщили в российском посольстве.
Путешественник умер в результате падения в ванной комнате арендованного дома, добавили в дипмиссии, передает ТАСС.
64-летний Сергей Борисов прибыл в Таиланд недавно, пишет «Паттайя ньюс». Его друг Андрей Осипов сообщил, что он и еще несколько человек были на балконе, когда услышали шум в ванной комнате.
В ней они нашли лежащего без сознания Борисова. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть туриста.
Полицейские отметили, что признаков насилия обнаружено не было, друзья погибшего пояснили, что Борисов принимал лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний.
В сентябре на Кипре умер 67-летний турист из России.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В нижегородской школе больше 30 человек отравились газом В нижегородской школе больше 30 человек отравились газом Пациент умер в московской стоматологии Пациент умер в московской стоматологии Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших 
Теги:
Происшествия , Сергей Борисов , Андрей Осипов , ИТАР-ТАСС , Паттайя , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 929
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе 13
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение