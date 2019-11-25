Пассажир умер в поезде из Петербурга в Москву

Пассажир умер в ехавшем из Петербурга в Москву поезде

Пассажир поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга Москву , умер во время путешествия. Об этом сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 ноября.

По информации телеканала, тело мужчины было обнаружено утром перед прибытием состава в столицу. Согласно предварительным данным, причиной смерти пассажира стала остановка сердца.

16 ноября скончался политик Никита Исаев . 41-летний мужчина возвращался на поезде в Москву из Тамбова. Ему вызвали скорую помощь на ближайшую станцию Узуново, однако медики констатировали смерть. Позже выяснилось, что Исаев мог умереть в результате остановки сердца.

После этого кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев заявил, что подобные появившиеся в раннем возрасте проблемы сердца можно отследить. Одним из симптомов, в частности, он назвал чувство, когда во время кратковременного приступа сердце «подступает к горлу». Кроме того, стоит обращаться к врачу, если наблюдается нарушение ритма.