Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия

Альфонс из Петербурга убил любовницу 

Рамблер 40 минут назад
Альфонс из Петербурга убил любовницу
Фото: Соцсети
20-летний альфонс из Санкт-Петербурга убил любовницу за то, что та назвала его альфонсом. Об этом сообщает «Фонтанка».
Утром 23 ноября 37-летняя Александра Палибина была найдена мертвой в своей петербургской квартире. На ее теле было множество колотых ран. Прибывшие на место правоохранители установили отсутствие автомобиля «Митсубиси», который принадлежал женщине, а также отсутствие ее знакомого — 20-летнего Даниила Васильева.
Полицейские побывали у матери молодого человека в городе Приозерске, Ленинградская область. Та рассказала, что сын посещал ее, признался в убийстве и уехал.
Вскоре «Митсубиси» Палибиной был замечен сотрудниками ГИБДД едущим по шоссе на скорости 200 километров в час в сторону Карелии. В ходе погони на 161-м километре автодороги «Сортавала» автомобиль оказался на встречной полосе, задел «Фольксваген», потерял несколько колес и остановился.
Внутри находился Даниил Васильев. Он практически не пострадал, лишь на его лице было несколько кровоподтеков. На допросе молодой человек рассказал, что Александра Палибина была его любовницей, что он жил исключительно за ее счет, а убил ее 22 ноября за то, что в ходе конфликта та назвала его альфонсом.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Комментарии 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , VolksWagen , ГИБДД , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 929
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе 13
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение