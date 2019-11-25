Альфонс из Петербурга убил любовницу

20-летний альфонс из Санкт-Петербурга убил любовницу за то, что та назвала его альфонсом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Утром 23 ноября 37-летняя Александра Палибина была найдена мертвой в своей петербургской квартире. На ее теле было множество колотых ран. Прибывшие на место правоохранители установили отсутствие автомобиля «Митсубиси», который принадлежал женщине, а также отсутствие ее знакомого — 20-летнего Даниила Васильева.

Полицейские побывали у матери молодого человека в городе Приозерске, Ленинградская область. Та рассказала, что сын посещал ее, признался в убийстве и уехал.

Вскоре «Митсубиси» Палибиной был замечен сотрудниками ГИБДД едущим по шоссе на скорости 200 километров в час в сторону Карелии. В ходе погони на 161-м километре автодороги «Сортавала» автомобиль оказался на встречной полосе, задел «Фольксваген» , потерял несколько колес и остановился.

Внутри находился Даниил Васильев. Он практически не пострадал, лишь на его лице было несколько кровоподтеков. На допросе молодой человек рассказал, что Александра Палибина была его любовницей, что он жил исключительно за ее счет, а убил ее 22 ноября за то, что в ходе конфликта та назвала его альфонсом.