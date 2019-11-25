Взрыв произошел на заводе в США

На заводе Dippin 'Dots, производителя мороженного, в штате Кентукки ( США ) произошел мощный взрыв, сообщает телеканал "360".

По словам местных жителей, в результате взрыва пострадали минимум четыре человека. Другие СМИ пишут минимум двух погибших.

Что именно вызвало взрыв и степень повреждения объекта — неизвестны, сообщил представитель компании.

Власти города же сообщают, что причиной взрыва могла стать утечка азота. Она точно была, но сыграла ли она роль во взрыве — предстоит выяснить. Компания использует азот для "мгновенного замораживания" мороженого.