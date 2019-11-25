Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в США 

Газета.Ru 1 час назад
Взрыв произошел на заводе в США
Фото: globallookpress.com
На заводе Dippin 'Dots, производителя мороженного, в штате Кентукки (США) произошел мощный взрыв, сообщает телеканал "360".
По словам местных жителей, в результате взрыва пострадали минимум четыре человека. Другие СМИ пишут минимум двух погибших.
Что именно вызвало взрыв и степень повреждения объекта — неизвестны, сообщил представитель компании.
Власти города же сообщают, что причиной взрыва могла стать утечка азота. Она точно была, но сыграла ли она роль во взрыве — предстоит выяснить. Компания использует азот для "мгновенного замораживания" мороженого.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Газета.Ru: последние новости
Названа причина отравления детей газом в нижегородской школе Названа причина отравления детей газом в нижегородской школе Семья пострадавшего в стральбе в Забайкалье опровергла данные об извинениях Шамсутдинова Семья пострадавшего в стральбе в Забайкалье опровергла данные об извинениях Шамсутдинова Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы Названа причина массовой драки дворников в центре Москвы 
Теги:
Происшествия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 926
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе 13
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 33
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение