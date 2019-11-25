Число отравившихся в нижегородской школе выросло

Число отравившихся газом возле нижегородской школы увеличилось до 44

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Число пострадавших при выбросе газовой смеси возле школы в Вадском районе Нижегородской области увеличилось до 44 человек, среди которых 43 ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших детях, 10 из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.

"По уточненным данным, отравление газом получили 44 человека, в том числе 43 учащихся Вадской средней школы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после оказания медицинской помощи 27 детей отпущены домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.