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Происшествия

Число отравившихся газом возле нижегородской школы увеличилось до 44 

РИА Новости 1 час назад
Число отравившихся в нижегородской школе выросло
Фото: РИА Новости
Число пострадавших при выбросе газовой смеси возле школы в Вадском районе Нижегородской области увеличилось до 44 человек, среди которых 43 ребенка, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о 30 пострадавших детях, 10 из которых находятся в состоянии средней степени тяжести.
"По уточненным данным, отравление газом получили 44 человека, в том числе 43 учащихся Вадской средней школы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после оказания медицинской помощи 27 детей отпущены домой, проводится осмотр еще 17 пострадавших.
"Предварительная причина происшествия — избыточная концентрация одоранта в системе газораспределительной станции", — отметил собеседник агентства.
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Теги:
Происшествия , РИА Новости , Нижегородская Область
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