Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве

Массовая драка между дворниками в Москве произошла из-за нарушения правил во время устроенного ими матча по футболу. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, противоборствующие стороны решили встретиться и обсудить игру, однако переговоры переросли в бойню на лопатах и ломах.

Инцидент произошел 24 ноября. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве каналу сообщили, что задержаны более 10 участников конфликта, остальные успели разбежаться. При этом никто из них не получил серьезных травм.

18 ноября стало известно о задержании 20 руферов, устроивших драку на крыше башни «Империя» комплекса Москва-Сити. Конфликт произошел между охранниками здания и нарушителями, которые незаконно проникли на его территорию. По окончанию драки несколько человек были доставлены в полицию.