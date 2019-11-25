Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия

Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Фото: РИА Новости
Массовая драка между дворниками в Москве произошла из-за нарушения правил во время устроенного ими матча по футболу. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, противоборствующие стороны решили встретиться и обсудить игру, однако переговоры переросли в бойню на лопатах и ломах.
Инцидент произошел 24 ноября. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве каналу сообщили, что задержаны более 10 участников конфликта, остальные успели разбежаться. При этом никто из них не получил серьезных травм.
18 ноября стало известно о задержании 20 руферов, устроивших драку на крыше башни «Империя» комплекса Москва-Сити. Конфликт произошел между охранниками здания и нарушителями, которые незаконно проникли на его территорию. По окончанию драки несколько человек были доставлены в полицию.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
В российской школе 29 детей отравились газом В российской школе 29 детей отравились газом Песков рассказал о большой личной утрате для Путина Песков рассказал о большой личной утрате для Путина Автомобили в России резко подорожают Автомобили в России резко подорожают 
Теги:
Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 926
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе 13
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 33
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение