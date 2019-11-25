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Происшествия

Московские дворники подрались лопатами из-за футбола 

Рамблер 36 минут назад
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Фото: РИА Новости
Массовая драка дворников в Москве произошла по причине грубого нарушения правил во время игры в футбол. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сегодня утром, как сообщал «Рамблер», стало известно, что вчера вечером между 11-м и 13-м домами по улице Ефремова, район Хамовники, Центральный административный округ, между дворниками имела место массовая драка.
Число ее участников было двузначным, все они — работники районного государственного бюджетного учреждения «Жилищник». Некоторые из них были вооружены ломами и лопатами.
Вызванные очевидцами и прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали около 10 человек. Все они были отпущены после составления протокола об административном правонарушении по статье Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». Таковое влечет наложение штрафа в размере от 500 до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток.
По данным РЕН ТВ, драка произошла в ходе «разборки», поводом для которой стало то, что во время имевшей место ранее игры в футбол один из дворников грубо нарушил правила на другом.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , МВД , Москва
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