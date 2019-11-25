Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия

Российский блогер совершил самоподжог ради хайпа 

News.ru 1 час назад
Российский блогер совершил самоподжог ради хайпа
Фото: ribbon_guy/instagram.com
Российский блогер, проживающий в Татарстане, поджёг себя для того, чтобы набрать побольше лайков в социальных сетях. Однако это действие не принесло ему ни удовольствия, ни популярности.
На опубликованных в Instagram кадрах видно, как молодой человек идёт по пустой беседке и останавливается. Оператор, снимающий будущий «подвиг» блогера, интересуется, что же тот собирается делать. Главный герой видео говорит, что «сейчас будет очень жёстко».
Молодой человек поджигает на себе одежду. Огонь разгорается, с брюк парня пламя переходит на куртку. Блогер понимает, что «фокус» зашёл слишком далеко, и начинает паниковать. Через несколько секунд он не выдерживает и прыгает в бассейн с водой.
В финале видео оператор советует блогеру так больше не делать. Он спрашивает парня, понравилось ли ему произошедшее. Тот отрицательно машет головой, сообщает портал «Аргументы недели».
Ранее News.ru писал, что блогер из России разместил в узбекской столице баннеры, на которых продвигался конкурс с ценными призами. Ссылка в рекламе вела на сайт, предлагающий приобрести психотропные и наркотические средства.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
News.ru: последние новости
Круизный лайнер налетел на скалы недалеко от Таиланда Круизный лайнер налетел на скалы недалеко от Таиланда Почти 30 детей под Нижним Новгородом отравились после выброса одоранта Почти 30 детей под Нижним Новгородом отравились после выброса одоранта Мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о последней просьбе дочери Мать убитой Соколовым аспирантки рассказала о последней просьбе дочери
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 28
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 926
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 19
Дети отравились газом в российской школе
Дети отравились газом в российской школе 13
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 33
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Дети отравились газом в российской школе
03:07
Дети отравились газом в российской школе
Происшествия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение