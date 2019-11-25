Российский блогер совершил самоподжог ради хайпа

Российский блогер, проживающий в Татарстане , поджёг себя для того, чтобы набрать побольше лайков в социальных сетях. Однако это действие не принесло ему ни удовольствия, ни популярности.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как молодой человек идёт по пустой беседке и останавливается. Оператор, снимающий будущий «подвиг» блогера, интересуется, что же тот собирается делать. Главный герой видео говорит, что «сейчас будет очень жёстко».

Молодой человек поджигает на себе одежду. Огонь разгорается, с брюк парня пламя переходит на куртку. Блогер понимает, что «фокус» зашёл слишком далеко, и начинает паниковать. Через несколько секунд он не выдерживает и прыгает в бассейн с водой.

В финале видео оператор советует блогеру так больше не делать. Он спрашивает парня, понравилось ли ему произошедшее. Тот отрицательно машет головой, сообщает портал «Аргументы недели».

Ранее News.ru писал, что блогер из России разместил в узбекской столице баннеры, на которых продвигался конкурс с ценными призами. Ссылка в рекламе вела на сайт, предлагающий приобрести психотропные и наркотические средства.