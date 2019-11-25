Тело младенца без рук и ног обнаружили в Петербурге

Тело младенца обнаружили полицейские в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Останки ребёнка подверглись сильным гнилостным изменениям, у трупа не было рук и ног.
По данным издания «Невские новости», тело младенца было обнаружено 22 ноября. Его нашёл местный житель под деревьями напротив дома № 5 на улице Анисимова.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее News.ru писал, что в Чите на железнодорожном переезде было найдено обезглавленное тело мужчины в женской одежде.