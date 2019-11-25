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В Санкт-Петербурге обнаружили тело младенца без рук и ног 

News.ru 52 минуты назад
Тело младенца без рук и ног обнаружили в Петербурге
Фото: News.ru
Тело младенца обнаружили полицейские в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Останки ребёнка подверглись сильным гнилостным изменениям, у трупа не было рук и ног.
По данным издания «Невские новости», тело младенца было обнаружено 22 ноября. Его нашёл местный житель под деревьями напротив дома № 5 на улице Анисимова.
По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее News.ru писал, что в Чите на железнодорожном переезде было найдено обезглавленное тело мужчины в женской одежде.
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Теги:
Происшествия , Криминал , МВД , Санкт-Петербург
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