Тело младенца без рук и ног обнаружили в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили тело младенца без рук и ног

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Тело младенца обнаружили полицейские в Колпинском районе Санкт-Петербурга . Останки ребёнка подверглись сильным гнилостным изменениям, у трупа не было рук и ног.

По данным издания «Невские новости», тело младенца было обнаружено 22 ноября. Его нашёл местный житель под деревьями напротив дома № 5 на улице Анисимова.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее News.ru писал, что в Чите на железнодорожном переезде было найдено обезглавленное тело мужчины в женской одежде.