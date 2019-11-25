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Происшествия

Дети отравились газом в российской школе 

Рамблер + ещё 62 7 минут назад
43 ребенка и один взрослый отравились газом в Вадской средней школе в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС.
В правоохранительных органах агентству рассказали, что, согласно предварительной информации, отравление произошло по причине выброса примеси к газу (одоранта), который имел место на газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения.
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В экстренных службах ТАСС сообщили о ликвидации утечки и том, что ее причиной стало нарушение технологии.
В Вадской средней школе агентству рассказали, что чрезвычайная ситуация имела место в здании, в котором учатся старшеклассники, а до младшей школы запах «не дошел». В этой связи старшеклассников «распустили», здание, в котором они учились, сейчас не работает, а здание младшей школы работает в штатном режиме.
В центральной районной больнице Вадского района ТАСС сообщили, что по причине отравления газом в местной школе были госпитализированы 43 ребенка и один взрослый, а в Министерстве здравоохранения Нижегородской области — что 23 ребенка уже отпущены домой, а состояние остальных не тяжелое, в настоящее время они обследуются.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
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