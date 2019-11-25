Дети отравились газом в российской школе

43 ребенка и один взрослый отравились газом в Вадской средней школе в Нижегородской области . Об этом сообщает ТАСС.

правоохранительных органах агентству рассказали, что, согласно предварительной информации, отравление произошло по причине выброса примеси к газу (одоранта), который имел место на газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения.

В экстренных службах ТАСС сообщили о ликвидации утечки и том, что ее причиной стало нарушение технологии.

В Вадской средней школе агентству рассказали, что чрезвычайная ситуация имела место в здании, в котором учатся старшеклассники, а до младшей школы запах «не дошел». В этой связи старшеклассников «распустили», здание, в котором они учились, сейчас не работает, а здание младшей школы работает в штатном режиме.

В центральной районной больнице Вадского района ТАСС сообщили, что по причине отравления газом в местной школе были госпитализированы 43 ребенка и один взрослый, а в Министерстве здравоохранения Нижегородской области — что 23 ребенка уже отпущены домой, а состояние остальных не тяжелое, в настоящее время они обследуются.