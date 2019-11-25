Автомобиль с водителем взорвали в центре Харькова

СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв

Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова . Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Апостроф".

"В понедельник, 25 ноября, в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри", — говорится в сообщении.

По данным издания, автомобиль принадлежит одному из местных предпринимателей. Пострадавший с травмами средней тяжести доставлен в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел, когда мужчина, выйдя из дома, сел за руль автомобиля.