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СМИ: на стоянке в центре Харькова произошел взрыв 

ТАСС 24 минуты назад
Автомобиль с водителем взорвали в центре Харькова
Фото: РИА Новости
Один человек получил ранения в результате взрыва, который произошел на автомобильной стоянке в центре Харькова. Об этом в понедельник сообщило украинское издание "Апостроф".
"В понедельник, 25 ноября, в Харькове произошел мощный взрыв, в результате чего на воздух взлетел автомобиль вместе с водителем внутри", — говорится в сообщении.
По данным издания, автомобиль принадлежит одному из местных предпринимателей. Пострадавший с травмами средней тяжести доставлен в больницу. По предварительным данным, взрыв произошел, когда мужчина, выйдя из дома, сел за руль автомобиля.
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Теги:
Происшествия , Украина , Харьков
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