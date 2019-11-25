Репетитор-истязатель получил условное наказание

Бить, чтобы научить: Студент консерватории получил условный срок

Студент консерватории Мгер Махсудян избежал реального лишения свободы за избиение своей ученицы — был приговорен к условному лишению свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

23-летний Махсудян — не судимый ранее житель столичного региона, студент Московской государственной консерватории имени Чайковского.

В 2018 году он обучал игре на фортепиано семилетнюю девочку. Занятия проходили дважды в неделю. На каждом занятии с начала ноября того года молодой человек оскорблял и бил ученицу в попытке заставить ее играть правильно.

Ее родители заподозрили неладное в апреле, установили в квартире скрытый видеорегистратор, записали один из уроков на видео, посмотрели запись и обратились в правоохранительные органы

Мгер Махсудян признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшей стороной в ходе судебных прений. Сегодня Хорошевский районный суд Москвы приговорил музыканта к условному лишению свободы на четыре года с испытательным сроком три года.

Кроме того, суд запретил молодому человеку на протяжении двух лет давать уроки несовершеннолетним, а также возместил потерпевшим моральный вред в размере 100 тысяч рублей.