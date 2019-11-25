Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса

Британская туристка Грейс Миллан была убита во время секса, а убийца, новозеландец Джесси Кемпсон, использовал социальные сети для ее завлечения. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце ноября 2018 года, как сообщал «Рамблер», 22-летняя британка пропала без вести в Окленде, Новая Зеландия, а в первой половине декабря была найдена мертвой в том же городе.

Вскоре по подозрению в ее убийстве был задержан Джесси Кемпсон, 26-летний местный житель. На днях присяжные признали его виновным в убийстве Миллан.

Присяжные сочли доказанной вину мужчины в том, что тот в социальных сетях уговорил туристку встретиться с ним в день ее рождения в ресторане мексиканской кухни, затем — пойти с ним в отель и заняться сексом, во время него — задушил, а после этого — поместил труп в чемодан и оставил тот в лесу. Наказание, которое за это понесет Джесси Кемпсон, в феврале 2020 года определит суд Окленда.

Грейс Миллан — дочь британского миллионера, застройщика Дэвида Миллана. Известно, что перед гибелью девушка путешествовала по миру, а в Новую Зеландию прибыла из Перу.