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Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 

Рамблер 33 минуты назад
Британская туристка Грейс Миллан была убита во время секса, а убийца, новозеландец Джесси Кемпсон, использовал социальные сети для ее завлечения. Об этом сообщает Daily Mail.
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В конце ноября 2018 года, как сообщал «Рамблер», 22-летняя британка пропала без вести в Окленде, Новая Зеландия, а в первой половине декабря была найдена мертвой в том же городе.
Вскоре по подозрению в ее убийстве был задержан Джесси Кемпсон, 26-летний местный житель. На днях присяжные признали его виновным в убийстве Миллан.
Присяжные сочли доказанной вину мужчины в том, что тот в социальных сетях уговорил туристку встретиться с ним в день ее рождения в ресторане мексиканской кухни, затем — пойти с ним в отель и заняться сексом, во время него — задушил, а после этого — поместил труп в чемодан и оставил тот в лесу. Наказание, которое за это понесет Джесси Кемпсон, в феврале 2020 года определит суд Окленда.
Грейс Миллан — дочь британского миллионера, застройщика Дэвида Миллана. Известно, что перед гибелью девушка путешествовала по миру, а в Новую Зеландию прибыла из Перу.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Видео
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