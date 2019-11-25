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Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро 

Lenta.ru + ещё 15 58 минут назад
Из музея украли драгоценности на миллиард евро
Фото: Reuters
В Дрездене неизвестные обокрали всемирно известную музейную сокровищницу «Зеленый свод». Об этом сообщает издание Bild в понедельник, 25 ноября.
Сумма ущерба оценивается примерно в миллиард евро. Преступникам удалось сбежать с места преступления, а в городской полиции заявили, что по делу о краже пока нет подозреваемых. Предполагается, что злоумышленники забрали из сокровищницы драгоценности, не тронув при этом такие крупные экспонаты, как вазы и картины.
Министр внутренних дел Саксонии Роланд Веллер заявил, что это «горький день для культурного наследия». Он назвал случившееся «нападением на культурную самобытность всех саксов» и добавил, что приложит все усилия, чтобы не только вернуть украденное, но и арестовать преступников.
Отмечается, что грабители подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, в результате чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позднее злоумышленники забрались в сокровищницу через окно. Уточняется, что их удалось заснять на камеру видеонаблюдения.
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Теги:
Происшествия , Дрезден
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