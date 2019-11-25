Пациент умер в московской стоматологии

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В стоматологической клинике Москвы умер пациент, ждавший приема, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«В стоматологической поликлинике на Бескудниковском бульваре скоропостижно умер 65-летний пациент. По предварительным дан, причиной могла стать острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник РИА «Новости».

По словам источника, мужчине было плохо еще до приема.

ГСУ СК по Москве уточнили, что по данному факту началась доследственная проверка, обстоятельства смерти устанавливаются.

В марте в Москве подросток умер после похода к стоматологу.