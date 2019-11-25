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Происшествия

Пациент умер в московской стоматологии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Пациент умер в московской стоматологии
Фото: РИА Новости
В стоматологической клинике Москвы умер пациент, ждавший приема, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В стоматологической поликлинике на Бескудниковском бульваре скоропостижно умер 65-летний пациент. По предварительным дан, причиной могла стать острая сердечная недостаточность», — сказал собеседник РИА «Новости».
По словам источника, мужчине было плохо еще до приема.
В ГСУ СК по Москве уточнили, что по данному факту началась доследственная проверка, обстоятельства смерти устанавливаются.
В марте в Москве подросток умер после похода к стоматологу.
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Теги:
Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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