Убил голыми руками: драка возле подмосковного клуба кончилась смертью одного из ее участников

В Дубне возле входа в ночной клуб произошла драка из-за ссоры, возникшей еще внутри развлекательного заведения.

Два молодых человека, посчитав конфликт исчерпанным, отправились на улицу подышать воздухом. Вслед за ними вышел их оппонент и незамедлительно бросился на них с кулаками.

Смертельное происшествие произошло возле клуба "Лимонад" в субботу ранним утром. Шквал ударов был настолько силен, что от травмы головы скончался один из участников конфликта, уроженец Армении Ерем Геворкян. Его двоюродный брат также пострадал, и ему понадобилась помощь врачей.