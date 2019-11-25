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Убил голыми руками: драка возле подмосковного клуба кончилась смертью одного из ее участников 

Вести.Ru 1 час назад
В Дубне возле входа в ночной клуб произошла драка из-за ссоры, возникшей еще внутри развлекательного заведения.
Два молодых человека, посчитав конфликт исчерпанным, отправились на улицу подышать воздухом. Вслед за ними вышел их оппонент и незамедлительно бросился на них с кулаками.
Смертельное происшествие произошло возле клуба "Лимонад" в субботу ранним утром. Шквал ударов был настолько силен, что от травмы головы скончался один из участников конфликта, уроженец Армении Ерем Геворкян. Его двоюродный брат также пострадал, и ему понадобилась помощь врачей.
Об инциденте написал в социальной сети знакомый погибшего, и рассказал, что напавшего задержали. По его словам, родственникам убитого в правоохранительных органах сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", предусматривающее в качестве наказания исправительные работы или ограничение свободы сроком до двух лет.
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Теги:
Происшествия , Видео , МВД
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