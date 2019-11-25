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Происшествия

В Омске второклассница выпала из окна школы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Омске второклассница выпала из окна школы
Фото: РИА Новости
Ученица второго класса выпала в Омске из окна второго этажа школы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении работников средней общеобразовательной школы №82, расположенной на ул. Волкова в г. Омске, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность)", — говорится в сообщении.
По версии следствия, 20 ноября 8-летняя ученица по недосмотру работников школы оказалась закрыта в школьной библиотеке, в которую она зашла на перемене. Пытаясь привлечь к себе внимание, девочка залезла на подоконник и выпала из окна второго этажа. Получившую травмы школьницу доставили в больницу.
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Теги:
Происшествия , СКР , Омск , Омская Область
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