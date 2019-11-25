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Забившего женщину и ребёнка молотком военного приговорили к 21 году колонии 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Военного осудили за убийство женщины и ребёнка молотком
Фото: News.ru
Житель Краснодара, оператор-наводчик Виктор Бондаренко, забивший насмерть молотком свою сожительницу и её ребёнка, был приговорён к лишению свободы сроком на 21 год. Убийца будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Трагедия произошла в январе 2019 года. Мужчина вернулся домой после длительной командировки. Этот факт он решил отметить с сослуживцами. Компания военных выпила несколько бутылок водки. Находясь под воздействием спиртного, Бондаренко начал подозревать сожительницу в измене. Он направился в квартиру, по дороге купив молоток.
Сначала, как утверждает сам убийца, он хотел просто припугнуть сожительницу. Однако гнев в сочетании с алкоголем взял верх, и мужчина начал бить девушку молотком по голове. После этого он убил её сына и собаку.
Совершив преступление, Бондаренко позвонил своей матери, которая через некоторое время прибыла в квартиру. Её он тоже ударил молотком по голове, однако женщине удалось спастись.
В суде военный признался, что пытался свести счёты с жизнью. Эти попытки успехом не увенчались, и в итоге Бондаренко написал явку с повинной и сознался в двойном убийстве, сообщает KP.RU.
Ранее News.ru писал, что суд Горно-Алтайска приговорил к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима 29-летнего жителя села Усть-Кан, убившего из мести пожилого мужчину.
В октябре 2018 года молодой человек ворвался в дом 52-летнего мужчины и нанёс удары, от которых тот скончался на месте. Полицейские выяснили, что ранее пострадавший сильно избил мать юноши.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Виктор Бондаренко , ФСИН , Комсомольская правда , Краснодар
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