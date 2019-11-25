В Москве задержали подозреваемых в повреждении иномарок

На северо-востоке Москвы полицейские задержали троих мужчин по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства. По предварительным данным, организатор криминальной схемы привлекал к противоправной деятельности молодых людей, которые по его указанию повреждали автомобили, отправляли видеоотчёт о «проделанной работе» и получали вознаграждение.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Личности злоумышленников установили благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
Как писал News.ru, Ленинский суд Курска удовлетворил иск местной жительницы о взыскании с Минобороны РФ компенсацию за повреждённый автомобиль. Ведомство обязали выплатить гражданке 912,8 тысячи рублей. Машина истца пострадала 27 февраля в результате столкновения, в котором участвовали два БТР-80. Один из бронетранспортёров начал сдавать назад, повредив несколько легковых автомобилей.