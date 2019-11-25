В Москве задержали подозреваемых в повреждении иномарок

В Москве задержали подозреваемых в намеренном повреждении иномарок

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На северо-востоке Москвы полицейские задержали троих мужчин по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства. По предварительным данным, организатор криминальной схемы привлекал к противоправной деятельности молодых людей, которые по его указанию повреждали автомобили, отправляли видеоотчёт о «проделанной работе» и получали вознаграждение.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые из хулиганских побуждений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Личности злоумышленников установили благодаря системе видеонаблюдения «Безопасный город». В отношении них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.