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Происшествия

Раскаяние расстрелявшего восемь сослуживцев солдата опровергли 

Lenta.ru 1 час назад
Раскаяние Шамсутдинова опровергли
Фото: страница Рамиля Шамсутдинова во «ВКонтакте»
Семья пострадавшего при расстреле военнослужащих в Забайкалье солдата Евгения Графова опровергла, что стрелявший рядовой Рамиль Шамсутдинов звонил и извинялся. Об этом рассказала сестра Графова Елена, передает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Отец Шамсутдинова также заявил, что ничего не знает о звонке сына родным Графова. По его словам, для звонка ему понадобилось бы «какое-то разрешение».
Ранее 25 ноября агентство URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что Шамсутдинов извинился перед родными Графова, получившего тяжелые ранения. По данным собеседника агентства, сосед Графовых рассказал ему, что Шамсутдинов позвонил из СИЗО матери раненого и извинился. Солдат якобы сказал, что не хотел расстреливать Графова, «но в суете зацепил и его».
25 октября рядовой Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым погиб командир роты. Сообщалось, что рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что причиной произошедшего мог стать нервный срыв у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что тот пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.
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Теги:
Происшествия , Елена Графова , Министерство обороны , ФСИН , Lenta.ru
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