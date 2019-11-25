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Пассажир снял на видео жесткую посадку вертолета Ми-8 на Ямале 

Вести.Ru 33 минуты назад
Опубликованы кадры аварии вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал", совершившего жесткую посадку в минувшее воскресенье, 24 ноября.
Как сообщалось ранее, воздушное судно должно было выполнить рейс по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой. Однако, почти сразу после взлета с площадки в селе Новый Порт Ямальского района Ямало-ненецкого автономного округа вертолет совершил вынужденную посадку.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа хвостового винта.
На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Вертолет получил повреждения, его пригодность к дальнейшей эксплуатации предстоит определить специалистам.
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Теги:
Происшествия , Видео
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