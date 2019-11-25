Пассажир снял на видео жесткую посадку вертолета Ми-8 на Ямале

Опубликованы кадры аварии вертолета Ми-8 авиакомпании "Ямал", совершившего жесткую посадку в минувшее воскресенье, 24 ноября.

Как сообщалось ранее, воздушное судно должно было выполнить рейс по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой. Однако, почти сразу после взлета с площадки в селе Новый Порт Ямальского района Ямало-ненецкого автономного округа вертолет совершил вынужденную посадку.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за отказа хвостового винта.

На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа, никто из них не пострадал. Вертолет получил повреждения, его пригодность к дальнейшей эксплуатации предстоит определить специалистам.