Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете

Российские школьницы жестоко избили сверстницу в туалете и сняли это на видео

Полиция проводит проверку по факту избиения школьницами девушки-подростка в Сургуте , которое было снято очевидцами на видео и выложено в соцсети. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении МВД

Собственную проверку начали в Следственном комитете , сказали в ведомстве.

По информации агентства, все участницы конфликта младше 16 лет. В публикации не уточняется, известны ли полиции их личности.

Ранее агентство «К-Информ» опубликовало видеозаписи избиений 15-летней школьницы несколькими девушками, которые били свою жертву в том числе ногами по голове и требовали извиняться на коленях. Один ролик был снят в туалете торгового центра, другой — в подъезде общежития. Предположительно, нападавшие заманили подростка под предлогом приватной беседы.