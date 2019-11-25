Школьницы сняли на видео, как избили сверстницу в туалете

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Российские школьницы жестоко избили сверстницу в туалете и сняли это на видео 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Полиция проводит проверку по факту избиения школьницами девушки-подростка в Сургуте, которое было снято очевидцами на видео и выложено в соцсети. Об этом РИА Новости рассказали в региональном управлении МВД.
Собственную проверку начали в Следственном комитете, сказали в ведомстве.
По информации агентства, все участницы конфликта младше 16 лет. В публикации не уточняется, известны ли полиции их личности.
Ранее агентство «К-Информ» опубликовало видеозаписи избиений 15-летней школьницы несколькими девушками, которые били свою жертву в том числе ногами по голове и требовали извиняться на коленях. Один ролик был снят в туалете торгового центра, другой — в подъезде общежития. Предположительно, нападавшие заманили подростка под предлогом приватной беседы.
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Теги:
Происшествия , Видео , СКР , МВД , РИА Новости , Сургут
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