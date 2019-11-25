В Петербурге посадили провалившего задание киллера

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам и трем месяцам лишения свободы местного жителя Алексея Янулевичуса за покушение на убийство участника молодежного чемпионата мира по боксу из Таджикистана. Об этом объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в своем Telegram-канале.

Подсудимого оправдали по статье 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), так как в суде было установлено, что он оружие не приобретал и не хранил, а забрал из указанного места и использовал по назначению, отмечает «Фонтанка.ру». Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима

По информации издания, Янулевичус пытался застрелить таджикского боксера по фамилии Самадов по заказу авторитетного петербуржца Антона Иконникова. Мотив для убийства стала месть за то, что потерпевший, работавший охранником на рынке в Купчино, отказался пропустить на территорию автомобиль Иконникова. Перепалка между мужчинами переросла в драку, в которой одержал победу боксер.

Как установил суд, в феврале 2018-го Янулевичусу было поручено убийство Самадова, обвиняемому сообщили адрес места жительства жертвы и тайник, откуда он должен взять пистолет. 22 февраля Янулевичус приехал на Варшавскую улицу, зашел в подъезд жилого дома и там подкараулил боксера. Киллер выстрелил в жертву три раза: в голову, тело и по рукам. Полагая, что потерпевший скончается от полученных ранений, Янулевичус скрылся с места преступления.

Самадова нашли жильцы и вызвали скорую, отлежавшись в реанимации, он выжил.

Янулевичус вину в покушении на убийство не признал, заявив, что умысла у него не было.