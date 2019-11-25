Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Происшествия
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Происшествия

На экс-главу минстроя Ставрополья завели дело за взятку автомобилем Porshe 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Экс-министра Ставрополья обвинили во взятке Porshe
Фото: kogarlickiy/twitter.com
В отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили второе уголовное дело за взятку автомобилем Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 млн рублей.
«Возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении на сайте СК по региону.
Причиной возбуждения дела стало то, что в 2017 году Когарлыцкий, замещавший на тот момент должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставрополья, в целях получения вознаграждения способствовал назначению знакомого руководителя коммерческих организаций на должность председателя общественного совета при министерстве строительства и архитектуры региона.
Также в 2018 году, являясь уже министром, Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений региона заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой вышеуказанным знакомым. За это в апреле 2019 года чиновник получил от него взятку в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7,8 млн рублей.
До этого следствие сообщало, что с декабря 2017 по март 2018 года Когарлыцкий вопреки интересам службы подписывал справки в рамках госконтракта по строительству легкоатлетического манежа на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. При этом монтаж оборудования не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству, по данным СК, составил 14 млн рублей, передает РИА «Новости».
Когарлыцкий на время следствия находится под стражей.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Аэрофлот» отреагировал на смерть пилота самолета Москва – Анапа «Аэрофлот» отреагировал на смерть пилота самолета Москва – Анапа Жительница Челябинска арестована за избиение грудного ребенка Жительница Челябинска арестована за избиение грудного ребенка Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье извинился перед матерью одного из погибших
Комментарии 
Теги:
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной» 20
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 830
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда
Круизный лайнер налетел на скалы возле Таиланда 12
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса
Появились подробности жестокого убийства туристки во время секса 10
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 251
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
04:26
Россиянам пригрозили «атмосферной впадиной»
Погода Общество
Стало известно о частых инфарктах пилотов
00:33
Стало известно о частых инфарктах пилотов
Происшествия Катастрофы
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение