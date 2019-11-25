Экс-министра Ставрополья обвинили во взятке Porshe

На экс-главу минстроя Ставрополья завели дело за взятку автомобилем Porshe

В отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили второе уголовное дело за взятку автомобилем Porsche Cayenne S стоимостью 7,8 млн рублей.

«Возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого по статье УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении на сайте СК по региону.

Причиной возбуждения дела стало то, что в 2017 году Когарлыцкий, замещавший на тот момент должность первого замминистра строительства и архитектуры Ставрополья, в целях получения вознаграждения способствовал назначению знакомого руководителя коммерческих организаций на должность председателя общественного совета при министерстве строительства и архитектуры региона.

Также в 2018 году, являясь уже министром, Когарлыцкий принудил руководителей государственного и муниципального учреждений региона заключить контракты на выполнение аварийно-восстановительных работ с фирмой, возглавляемой вышеуказанным знакомым. За это в апреле 2019 года чиновник получил от него взятку в виде автомобиля марки Porsche Cayenne S, стоимостью 7,8 млн рублей.

До этого следствие сообщало, что с декабря 2017 по март 2018 года Когарлыцкий вопреки интересам службы подписывал справки в рамках госконтракта по строительству легкоатлетического манежа на оплату вентиляционного оборудования и спортивного покрытия пола. При этом монтаж оборудования не был осуществлен, а стоимость материалов была значительно завышена. Ущерб государству, по данным СК, составил 14 млн рублей, передает РИА «Новости».

Когарлыцкий на время следствия находится под стражей.