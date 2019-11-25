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Нефть горит в шахте в Коми на глубине 200 м 

ТАСС 1 час назад
Нефть горит в шахте в Коми на глубине 200 м
Фото: ТАСС
Нефть на глубине 200 м горит в шахте №1 "Яреганефти", производственного подразделения ООО "Лукойл-Коми". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
"Горит нефть на глубине 200 м в нефтяной шахте №1 "Яреганефти". Причина пожара не установлена, идут работы по ликвидации последствий пожара. Все происходит под землей, это экзогенный пожар. Прогнозов по его ликвидации нет", — сообщила ТАСС сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Коми Ольга Лоншакова.
Она добавила, что из-за пожара работа в шахте №1 полностью остановлена. По ее информации, остальные две шахты "Яреганефти" работают в обычном режиме, угрозы для них нет.
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Теги:
Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Коми
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