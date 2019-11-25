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Происшествия

В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Женщина покалечила восьмимесячного сына в Челябинске
Фото: СК РФ
Следственные органы предъявили жительнице Челябинска обвинение в том, что она в больнице несколько раз ударила 8-месячного сына, у ребенка разрыв внутренних органов, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов. Причиненный вред здоровью ребенка, по заключению эксперта, является тяжким. Ранее, поясняет следствие, женщина привлекалась к административной ответственности органами внутренних дел за нанесение побоев 3-летней дочери.
"Следственными органами СК РФ по Челябинской области местной жительнице предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)", — говорится в сообщении.
По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
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Теги:
Происшествия , Криминал , СКР , МВД , Челябинск
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