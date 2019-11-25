Раздетого ученика заставили сбрасывать снег со школы

В Уссурийске раздетого ученика заставили убирать снег с козырька школы

В одной из школ Приморья ученика без верхней одежды заставили убирать снег с навеса над входом в учебное заведение. Один из родителей снял трудотерапию на видео , и теперь инцидентом занимаются полицейские.

Эти кадры были сделаны в минувшую субботу, 23 ноября, в школе №31 в Уссурийске.

"Учитель держит ребенка, а малыш убирает лопатой снег. А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег", -поведал автор записи.

Ролик был опубликован в Instagram и к понедельнику широко разошелся по Сети, так что привлек внимание стражей порядка — в региональном управлении МВД пообещали провести проверку. В образовательное учреждение уже направлены инспекторы по делам несовершеннолетних.

Запись вызвала и бурное обсуждение на форумах и в пабликах, при этом среди пользователей нашлись те, кто так же чистил крышу без страховки, только в советское время.