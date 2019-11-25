Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал
Политика
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
В мире
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
"Превращается в жемчужину": в Раде оценили новый Крым
В мире
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина

В Уссурийске раздетого ученика заставили убирать снег с козырька школы 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Раздетого ученика заставили сбрасывать снег со школы
Фото: Вести.Ru
В одной из школ Приморья ученика без верхней одежды заставили убирать снег с навеса над входом в учебное заведение. Один из родителей снял трудотерапию на видео, и теперь инцидентом занимаются полицейские.
Эти кадры были сделаны в минувшую субботу, 23 ноября, в школе №31 в Уссурийске.
"Учитель держит ребенка, а малыш убирает лопатой снег. А вот так сорвется, и все. Еще ребенок раздетый, а на улице зима. Вот так в школах убирают снег", -поведал автор записи.
Ролик был опубликован в Instagram и к понедельнику широко разошелся по Сети, так что привлек внимание стражей порядка — в региональном управлении МВД пообещали провести проверку. В образовательное учреждение уже направлены инспекторы по делам несовершеннолетних.
Запись вызвала и бурное обсуждение на форумах и в пабликах, при этом среди пользователей нашлись те, кто так же чистил крышу без страховки, только в советское время.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Вести.Ru: последние новости
При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец При кораблекрушении в Черном море погибли 14 тысяч овец Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу Умер пилот самолета, летевшего из Москвы в Анапу Пассажир снял на видео жесткую посадку вертолета Ми-8 на Ямале Пассажир снял на видео жесткую посадку вертолета Ми-8 на Ямале 
Теги:
Происшествия , Образование , МВД , Уссурийск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым созовет международный трибунал
Крым созовет международный трибунал 621
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено
Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено 106
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым
«Превращается в жемчужину»: в Раде оценили новый Крым 1458
Украина без Крыма: Европа представила новую карту
Украина без Крыма: Европа представила новую карту 131
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков 18
Видео
Крым созовет международный трибунал
00:47
Крым созовет международный трибунал
Политика Армия
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение