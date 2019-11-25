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Круизный лайнер налетел на скалы недалеко от Таиланда 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Круизный лайнер налетел на скалы недалеко от Таиланда
Фото: www.croisieurope.travel
Судно La Belle Des Oceans со 150 туристами на борту наткнулось на скалы, расположенные южнее таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море. Об этом сообщил профильный ресурс Maritime Bulletin.
По данным издания, на борту в момент ЧП находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа. Инцидент произошёл между 02:00 и 03:00 часами по местному времени (22:00 и 21:00 мск, 24 ноября).
Лайнер, налетев на скалы, пробил подводный корпус в носовой части, куда попала вода. Несмотря на это, судну удалось самостоятельно добраться до острова Пхукет. Сопровождали пострадавшую La Belle Des Oceans ВМС Таиланда. Швартовка состоялась в 10:30 (06:30 мск). Все находящиеся на борту пассажиры и члены команды не пострадали и находятся в безопасности.
La Belle Des Oceans построена в 1989 году. Оператором круизного лайнера является международная компания CroisiEurope. Как сообщило издание, судно следовало под флагом Бельгии от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде, недалеко от Пхукета.
Ранее женщину высадили с круизного лайнера Allure of the Seas и пожизненно запретили подниматься на борт из-за того, что она попозировала для фото, писал News.ru.
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Теги:
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