Круизный лайнер налетел на скалы недалеко от Таиланда

Судно La Belle Des Oceans со 150 туристами на борту наткнулось на скалы, расположенные южнее таиландских островов Пхи-Пхи в Андаманском море. Об этом сообщил профильный ресурс Maritime Bulletin.

По данным издания, на борту в момент ЧП находились 90 пассажиров и 60 членов экипажа. Инцидент произошёл между 02:00 и 03:00 часами по местному времени (22:00 и 21:00 мск, 24 ноября).

Лайнер, налетев на скалы, пробил подводный корпус в носовой части, куда попала вода. Несмотря на это, судну удалось самостоятельно добраться до острова Пхукет. Сопровождали пострадавшую La Belle Des Oceans ВМС Таиланда. Швартовка состоялась в 10:30 (06:30 мск). Все находящиеся на борту пассажиры и члены команды не пострадали и находятся в безопасности.

La Belle Des Oceans построена в 1989 году. Оператором круизного лайнера является международная компания CroisiEurope. Как сообщило издание, судно следовало под флагом Бельгии от малайзийского острова Пинанг к заливу Пхангнга в Таиланде, недалеко от Пхукета.

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