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Пожилой пилот самолёта врезался в ЛЭП и повис вниз головой 

News.ru + ещё 1 48 минут назад
Пожилой пилот врезался в ЛЭП и повис вниз головой
Фото: Scott County Sheriff's Office
Федеральная авиационная служба США расследует случай с частным самолётом, который повис вверх ногами на высоковольтной линии. 65-летний пилот просто не заметил проводов.
Всё произошло 23 ноября в штате Миннесота. Судно провело вверх тормашками несколько часов. Линия была обесточена, из кабины пилота вытаскивали пожарные, сообщает «Ридус».
Всё могло кончиться гораздо хуже. К счастью, пилот смог выбраться из этой переделки без каких-либо повреждений, — сообщил Fox News местный шериф.
Ранее News.ru писал, что военнослужащий 83-й бригады ВДВ после выполнения прыжка зацепился стропами парашюта за крышу и повис на пятиэтажном доме в городе Уссурийске. В результате бойца приехали спасать сотрудники МЧС.
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Теги:
Происшествия , МЧС , Ридус , Fox News , США
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