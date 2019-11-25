Пожилой пилот врезался в ЛЭП и повис вниз головой

Пожилой пилот самолёта врезался в ЛЭП и повис вниз головой

Фото: Scott County Sheriff's Office

Федеральная авиационная служба США расследует случай с частным самолётом, который повис вверх ногами на высоковольтной линии. 65-летний пилот просто не заметил проводов. Всё произошло 23 ноября в штате Миннесота. Судно провело вверх тормашками несколько часов. Линия была обесточена, из кабины пилота вытаскивали пожарные, сообщает «Ридус». Всё могло кончиться гораздо хуже. К счастью, пилот смог выбраться из этой переделки без каких-либо повреждений, — сообщил Fox News местный шериф. Ранее News.ru писал, что военнослужащий 83-й бригады ВДВ после выполнения прыжка зацепился стропами парашюта за крышу и повис на пятиэтажном доме в городе Уссурийске. В результате бойца приехали спасать сотрудники МЧС

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