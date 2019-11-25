В Екатеринбурге напали на белорусское посольство

В России напали на иностранное посольство

Неизвестные разбили окна отделения посольства Белоруссии Екатеринбурге . Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, прошедшей ночью неизвестные разбили несколько стекол в окнах отделения белорусской дипломатической миссии, которое расположено в 44-м доме по улице Ленина.

На месте происшествия работал уголовный розыск. Возле здания стояли две полицейские машины. Правоохранители сняли отпечатки пальцев с разбитых окон, побывали внутри отделения посольства, а затем стали обходить расположенные поблизости от него дома «в поисках» записей с камер видеонаблюдения.

Представитель отделения посольства Белоруссии в беседе с E1 отказался назвать причину вызова полицейских, однако сообщил, что «криминала, предположительно, нет».

«Разбираемся в ситуации», — добавил он.

Тем временем в пресс-службе белорусского посольства в России «Знаку» заявили, что «напишут в твиттере», если произошло что-то важное. Пока никаких публикаций на эту тему там нет. Последняя представляет собой статистику аккаунта дипмиссии за неделю — количество твитов, ретвитов и тому подобного.