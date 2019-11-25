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Общество

Пожар в ресторане в Сургуте полностью ликвидировали 

ТАСС 1 час назад
Пожар в ресторане в Сургуте полностью ликвидировали
Фото: РИА Новости
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании ресторана в Сургуте (ХМАО), которое возникло вечером в воскресенье на площади около 3 тыс. кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в понедельник.
"Полная ликвидация пожара произошла в 05:10 (03:10 мск). В результате пожара повреждена кровля на площади 1,8 тыс. кв. метров. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем", — сказали в ведомстве.
Сообщение о пожаре в здании ресторана в Сургуте поступило в воскресенье в 19:26 мск. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение на кровле здания, огонь охватил ее по всему периметру. Из здания были эвакуированы 60 человек, один из них пострадал. С отравлением продуктами горения его направили в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ликвидация открытого горения произошла в 00:01 (22:01 мск). В ходе тушения пожара обрушилась кровля здания.
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Теги:
Происшествия , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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